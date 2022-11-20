إنفانتينو: واثق من أن قطر ستنظّم واحدة من أفضل نسخ كأس العالم

وبدا إنفانتينو متفائلًا جدًّا خلال اللقاء الذي أجراه محمد سعدون الكواري، بقدرة قطر على تنظيم بطولة استثنائية. وقال في هذا الإطار: "متحمسون لبدء كأس العالم، البطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة. كل الظروف تشير إلى أننا على موعد مع كأس عالم مثالي في قطر، واللاعبون في أتمّ الجاهزية؛ ولهذا من البديهي أن تكون البطولة ناجحة من النواحي كافة. وأضاف: "قطر بذلت جهودًا غير مسبوقة لضمان الخروج بتنظيم مشرف سيبهر العالم".