أهداف "تاليسكا" و"هنريكي" و"بوكيا" تتنافس على جائزة الأجمل.. في الجولة 22 من دوري روشن

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم السبت، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 22 من المسابقة، ومن المقرّر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علمًا بأن التصويت يستمرّ لمدة 24 ساعة فقط.