أهداف "تاليسكا" و"هنريكي" و"بوكيا" تتنافس على جائزة الأجمل.. في الجولة 22 من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم السبت، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 22 من المسابقة، ومن المقرّر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علمًا بأن التصويت يستمرّ لمدة 24 ساعة فقط.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف البرازيلي برونو هنريكي، لاعب الاتحاد، بمرمى ضمك، والذي سجله من تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، استقرّت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عبد الله عبد الباسط.
واختارت اللجنة أيضًا هدف مواطنه أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، الثاني بمرمى العدالة، والذي سُجل بلمسة فنية رائعة من فوق الحارس ميلان مياتوفيتش.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة؛ هدف الكونغولي أندري بوكيا، لاعب الباطن، بمرمى الوحدة الذي أكّد من خلال فوز فريقه بثنائية نظيفة.