أكثر من مئة مليون القيمة السوقية لختام كأس العلا

وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال، وشارك فيها 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطًا، وخلال أربعة أيام. كما بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في البطولة في متوسط سعرًا من 1.147.5 مليار ريال إلى 1.377 مليار ريال.