عجلة الدوري الإنجليزي تعود للدوران بقمتين ناريتين

وتأتي تلك النتائج الجيدة للفريقين من حقيقة أنه لا يوجد فريق إنجليزي أنفق أكثر من يونايتد (227 مليون إسترليني) في الميركاتو الماضي سوى تشيلسي، بينما تعاقد سيتي مع هالاند، الذي سجل 11 هدفاً بالفعل في أول 7 مباريات بالدوري، وإذا استمر بهذا المعدل فسيحطم الرقم القياسي للدوري بتسجيل 34 هدفاً في موسم واحد.