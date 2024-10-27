لأول مرة.. الرياض تستضيف حدثاً رياضياً عالمياً يُدشن لحقبة جديدة للتنس النسائي بالمملكة

وتمثل نهائيات الموسم لرابطة محترفات التنس إضافة بارزة إلى سجل المملكة كوجهة رياضية عالمية، بعد استضافتها لأكثر من 100 حدث دولي منذ عام 2018. وبصفتها أول بطولة احترافية للسيدات تُقام في السعودية، ستُدشن نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 في الرياض فصلاً جديداً في تاريخ التنس، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على الساحة الدولية أيضاً.