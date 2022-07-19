مركز التحكيم الرياضي : التعديلات لا تسري على القضايا الواردة قبل تاريخ النشر

وقال المركز في بيانه :" إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي ، فيود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله ، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443هـ ، الموافق 12 مايو 2022م ، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواد القواعد الإجرائية ، وتم نشرها في حينه".