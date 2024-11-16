ضمت القائمة النهائية 12 اتحادًا.. إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024- 2028

ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات، غدًا الأحد وحتى يوم الخميس 28 نوفمبر 2024م، يليه مباشرة فحص وإعلان القوائم الأولية لمدة سبعة أيام، ثم الطعن على القوائم الأولية يوم الجمعة 6 ديسمبر وحتى يوم السبت 7 ديسمبر، ثم النظر في الطعون على القوائم الأولية لمدة سبعة أيام، تليه مرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بداية من يوم الأحد 15 ديسمبر وحتى الخميس لمدة خمسة أيام.