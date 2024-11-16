ضمت القائمة النهائية 12 اتحادًا.. إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024- 2028

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية، البرنامج الزمني للاتحادات الرياضية المفعلة للدورة الانتخابية 2024- 2028م، عقب انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات المعنيّة.
ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات، غدًا الأحد وحتى يوم الخميس 28 نوفمبر 2024م، يليه مباشرة فحص وإعلان القوائم الأولية لمدة سبعة أيام، ثم الطعن على القوائم الأولية يوم الجمعة 6 ديسمبر وحتى يوم السبت 7 ديسمبر، ثم النظر في الطعون على القوائم الأولية لمدة سبعة أيام، تليه مرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بداية من يوم الأحد 15 ديسمبر وحتى الخميس لمدة خمسة أيام.
وتنطلق مرحلة انتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات بداية من يوم الأحد 22 ديسمبر وحتى الأربعاء 25 ديسمبر، تليها مرحلة الطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية واجراءات الانتخابات بداية من الخميس 26 ديسمبر وحتى الجمعة على مدى يومين، ثم النظر في الطعون بداية من السبت 28 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء الأول من يناير 2025م.
وضمت القائمة النهائية للاتحادات الرياضية التي ستجري العملية الانتخابية، 12 اتحادًا وهي: الاتحاد السعودي لكرة السلة، والاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والاتحاد السعودي لكرة اليد، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والاتحاد السعودي للكاراتيه، والاتحاد السعودي للتايكوندو، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة، والاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد السعودي للتنس، والاتحاد السعودي للريشة الطائرة، والاتحاد السعودي للشطرنج، والاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وذلك بعد استبعاد الاتحاد السعودي للسباحة واللجنة السعودية للبادل؛ لعدم استيفائها شروط إقامة الجمعية العمومية.