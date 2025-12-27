دوري روشن: الاتحاد يأخذ نصيبه من الشباب بهدفين

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاراته، بعدما أسقط ضيفه الشباب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم محمد الهويش.
ومع بداية الشوط الأول، كاد الشباب أن يزور شباك الاتحاد مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الثانية، عن طريق اللاعب عبدالله معتوق، الذي أهدر فرصة هدف محقق لفريقه، بعد أن وصلته الكرة بالخطأ من دفاع الاتحاد.
ليعاقبهم الاتحاد بهدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق أحمد الغامدي، مستثمرًا عرضية زميله روجر فيرنانديز.
وشهدت الدقيقة 27 تصديًا رائعًا من حارس الشباب غروهي لتسديدة قائد العميد كريم بنزيما، كما تصدى القائم الأبيض لتسديدة لاعب الاتحاد مهند شنقيطي في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني، عزز لاعب الاتحاد بيرغوين النتيجة لفريقه في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 85، بهدف ثانٍ كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة، بلغ الاتحاد النقطة 17 في المركز السادس، فيما بقي الشباب على رصيده السابق بـ8 نقاط في المركز الـ13.