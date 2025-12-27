دوري روشن: الاتحاد يأخذ نصيبه من الشباب بهدفين

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاراته، بعدما أسقط ضيفه الشباب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم محمد الهويش.