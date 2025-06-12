ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا 2026.. أخضر السيدات يختتم معسكر الطائف

ويستعد أخضر السيدات للدخول في المرحلة الثانية من التحضيرات، من خلال معسكر خارجي في تايلند، قبل التوجه إلى كمبوديا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية، التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو، ضمن مجموعة تضم كمبوديا، الفلبين، وهونج كونج.