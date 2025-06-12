ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا 2026.. أخضر السيدات يختتم معسكر الطائف

اختتم اليوم الخميس، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، ضمن إطار التحضيرات المكثفة لتصفيات كأس آسيا 2026.
وشهد المعسكر تدريبات يومية متنوعة، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس كورتيس، ركّز فيها الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إضافة إلى خوض مباراة ودية مغلقة أمام منتخب البحرين، انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، في تجربة فنية مفيدة قبل انطلاق التصفيات.
وأعرب كورتيس عن رضاه عن سير المعسكر، مشيدًا بانضباط اللاعبات وتطورهن خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة في المرحلة المقبلة.
كما عبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقديرها للجهود المبذولة، قائلة: "المعسكر كان محطة أساسية في خارطة الإعداد، ونتطلع إلى أداء مميز يعكس تطور المنتخب وطموحه في التصفيات."
ويستعد أخضر السيدات للدخول في المرحلة الثانية من التحضيرات، من خلال معسكر خارجي في تايلند، قبل التوجه إلى كمبوديا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية، التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو، ضمن مجموعة تضم كمبوديا، الفلبين، وهونج كونج.