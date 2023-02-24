بعد ٦٨ عاماً السعودية أيقظت العملاق النائم.. نيوكاسل على بُعد خطوة واحدة من كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي نادي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، على نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية، وهي المرة الاولى منذ نحو 68 عاماً، التي بات فيها نيوكاسل على بُعد خطوة واحدة من تحقيق لقب كبير بعد تأهله للمباراة النهائية.
وأشارت تقارير بريطانية إلى أن النادي الإنجليزي يشهد تطوراً كبيراً منذ الاستحواذ السعودي على النادي في أكتوبر ٢٠٢١.
وحجز نيوكاسل مكانه في نهائي البطولة عندما فاز 2 / 1 على ضيفه ساوثمبتون في نهاية شهر يناير الماضي؛ ليصل الى نهائي كاس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتفوقه 3 / 1 في النتيجة الاجمالية، ليواجه بذلك مانشستر يونايتد في النهائي الذي سيقام يوم الأحد ٢٦ فبراير الجاري على ملعب ويمبلي الشهير.
وتعد هذه المرة الاولى التي يصعد فيها نيوكاسل، الذي يعرف بالعملاق النائم؛ نظراً لتاريخه العريق، إلى مباراة نهائية منذ خسارته 0 / 2 صفر أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في 1999.
كما أنها المرة الثانية التي يبلغ فيها نهائي كأس الرابطة، إذ سبق أن خسر أمام مانشستر سيتي في 1976، حيث يأمل الفريق في حصد لقبه الاول منذ حصوله على كأس الاتحاد الإنجليزي في 1955.