بعد ٦٨ عاماً السعودية أيقظت العملاق النائم.. نيوكاسل على بُعد خطوة واحدة من كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي نادي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، على نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية، وهي المرة الاولى منذ نحو 68 عاماً، التي بات فيها نيوكاسل على بُعد خطوة واحدة من تحقيق لقب كبير بعد تأهله للمباراة النهائية.