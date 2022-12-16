بعد تجربة "المزاين".. "ابن عودة" يدخل سباقات الهجن ويشعل المنافسة في مهرجان المؤسس

ولوح "بن عودة" بالمشاركة في "السيف" عندما رحب به منافسه في المجال عبدالعزيز بن معلا السهلي، ليأتي رده بأن "يحتزم ولا يأمن الغارة"، ما يشير إلى أن دخول بن عودة عالم الهجن سيشعل المنافسة بالسباقات إلى أقصى درجة ويتوقع عشاق رياضة الهجن بأن هناك "ديربي" خاصاً بين بن عودة والسهلي وسيحظى باهتمام جماهيري خاص بسبب أن كلاً منهما يعتبر من رموز هذه الرياضة الأصيلة ومن المؤثرين في إعادة ترتيب أوراقها ونتائجها.