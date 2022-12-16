بعد تجربة "المزاين".. "ابن عودة" يدخل سباقات الهجن ويشعل المنافسة في مهرجان المؤسس

دخل عبدالله بن عودة، بقوة في عالم الهجن، إثر إعلانه المشاركة في سباقات الهجن المختلفة، في تجربة جديدة بعد أربع سنوات من المشاركة في مزايين الإبل، نال خلالها جوائز النخبة والفرديات، بينما دخوله الآن بمطايا قوية سيكون لها شأن في السباقات المتنوعة.
ولوح "بن عودة" بالمشاركة في "السيف" عندما رحب به منافسه في المجال عبدالعزيز بن معلا السهلي، ليأتي رده بأن "يحتزم ولا يأمن الغارة"، ما يشير إلى أن دخول بن عودة عالم الهجن سيشعل المنافسة بالسباقات إلى أقصى درجة ويتوقع عشاق رياضة الهجن بأن هناك "ديربي" خاصاً بين بن عودة والسهلي وسيحظى باهتمام جماهيري خاص بسبب أن كلاً منهما يعتبر من رموز هذه الرياضة الأصيلة ومن المؤثرين في إعادة ترتيب أوراقها ونتائجها.
قال عبدالله بن عودة إن انطلاقته في عالم سباقات الهجن ستكون من بوابة مهرجان الملك عبدالعزيز عبر صفقات كبيرة ترفع بورصة الهجن، وتقوي روح التنافس، خصوصاً أنه خبير بخبايا السباقات وحاصل على جوائز عدة، ومتعطش لنيل أخرى في مشواره المقبل.
وينتظر عشاق سباقات الهجن التحدي الساخن بين عودة والسهلي، لما يملكانه من مطايا قادرة على إحداث الفارق، بعد أن تحدى السهلي الجميع في مسابقة السيف، بينما سيكون الديربي ساخناً بين قطبين من أقطاب سباق الهجن.
وعبد الله بن عودة هو رجل أعمال، ومالك لشركات عالمية تهتم بالموروث وتطوير قطاع صناعة الإبل، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة كرسي ابن عودة لأبحاث الإبل في جامعة الملك فيصل. كما أنه طيار متقاعد ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفضلاً عن كونه مستثمراً رائداً في صناعة الإبل، يعتبر عبدالله بن عودة سفيراً للمسؤولية الاجتماعية فيما يخص الإبل، لذلك يعطي دخوله إلى عالم سباقات الهجن دفعة كبيرة للمسابقات، ويمنحها زخماً وقوة تنافسية عالية.