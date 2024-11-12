بمشاركة 237 جوادًا.. الرياض تشهد انطلاق الجولة النهائية للجياد العربية

تنطلق، غدًا الأربعاء ، منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD" التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك بمشاركة 237 جوادًا يمثلون 130 مربطًا من حول العالم.