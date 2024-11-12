بمشاركة 237 جوادًا.. الرياض تشهد انطلاق الجولة النهائية للجياد العربية

تنطلق، غدًا الأربعاء ، منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD" التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك بمشاركة 237 جوادًا يمثلون 130 مربطًا من حول العالم.
وفي التفاصيل، يتضمن برنامج اليوم الأول إقامة ستة أشواط، الأول والثاني شوطين مخصصين للمهرات أعمار سنة، الثالث والرابع شوطين مخصصين أمهار أعمار سنة، والخامس والسادس شوطين مخصصين للمهرات أعمار سنتين.
وانطلقت البطولة في فبراير الماضي على أرض الدوحة القطرية ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وروما.
وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحًا لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.
وتأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأنهى الاتحاد السعودي للفروسية جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في الميدان والمرافق الأخرى المتعلقة بالمشاركين وسائر اللجان العاملة ومواقع الجياد المشاركة إضافة إلى مدرجات الجماهير ومنطقة الفعاليّات المصاحبة، والتي تتضمن مطاعم ومتاجر بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.