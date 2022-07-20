اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد المرحلة الثانية من إعداد المنتخبات لعام 2022

وأضيف لهم 21 لاعباً فئة اللاعبين المتميزين الذين برزوا في جولات الدوري السعودي للبلياردو سيعملون عن بعد وأون لاين ومباشرة مع مدرب المنتخب، ويُستدعى من يبرز منهم للمنتخب الأول، هم: "خالد العلياني وعلي آل جبار نادي ضمك، ووليد البلخي ومحمد البلخي نادي الشباب، مصعب الخريجي وعبدالمجيد الشمري نادي قفار، وتركي ناشع نادي السروات، وفهد ربيع وأحمد القزلان نادي الهلال، وفؤاد الحمدان ومحمد الطوري نادي أحد، عبدالله هباش وعاصم آشي نادي وج، فهد القحطاني نادي الشعلة، مشعل الشمري نادي الزلفي، محمود الزهراني وسعود عمران نادي الاتحاد، محمد سفر ووسام الزهراني نادي جرش، عبدالعزيز العمودي نادي الاتفاق، عبدالواحد العواد نادي الفتح"، ليصبح عدد لاعبي برنامج المتميزين 30 لاعباً يعملون طوال الموسم، ليدخل جميع لاعبي المملكة الموزعين في المناطق في معسكر مفتوح طوال الموسم، والهدف رفع المستوى العام للاعبين السعوديين.