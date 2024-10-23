أقامها الفرنسي "سيدريك".. اختتام ورشة عمل مراكز التدريب الإقليمية

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية من المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارغيت، حيث قدم شكره للمدراء الفنيين على عملهم خلال المواسم الماضية، متمنيًا منهم مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق طموح وتطلعات الاتحاد السعودي، وترجمة الدعم الكبير الذي تجده مراكز التدريب الإقليمية من مجلس إدارة الاتحاد السعودي. موضحًا أن الهدف من التعاقد مع المدير الفني الفرنسي سيدريك هو توحيد المنهجية الفنية لجميع المراكز وتطويرها ومتابعتها.