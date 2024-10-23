أقامها الفرنسي "سيدريك".. اختتام ورشة عمل مراكز التدريب الإقليمية

اختتمت ورشة العمل التي أقامها المدير الفني لمراكز التدريب الإقليمية الفرنسي سيدريك للمدراء الفنيين في مراكز التدريب الإقليمية على مدى يومين في الرياض.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية من المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارغيت، حيث قدم شكره للمدراء الفنيين على عملهم خلال المواسم الماضية، متمنيًا منهم مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق طموح وتطلعات الاتحاد السعودي، وترجمة الدعم الكبير الذي تجده مراكز التدريب الإقليمية من مجلس إدارة الاتحاد السعودي. موضحًا أن الهدف من التعاقد مع المدير الفني الفرنسي سيدريك هو توحيد المنهجية الفنية لجميع المراكز وتطويرها ومتابعتها.
واستهدفت ورشة العمل الجوانب المتعلقة بالأساليب والطرق التدريبية التي سيتم العمل عليها في المراكز الإقليمية، سعيًا لتطوير المهارات الرئيسية للاعبين، وذلك من خلال محاضرات نظرية وتطبيق عملي.
وشهدت ورشة العمل حضور 17 مديرًا فنيًا، بالإضافة إلى مدير إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب أحمد البحراني، والمسؤول الإداري لمراكز التدريب الإقليمية صالح الداود.
من جهته، قدم صالح الداود شكره وتقديره للمدراء الفنيين على عملهم المميز خلال الفترة الماضية، وللقائمين على مركز الرياض الإقليمي على حسن استضافتهم لهذه الورشة.