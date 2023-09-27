كأس خادم الحرمين الشريفين: الخليج يُقصي العدالة ويطير لدور الـ16

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه العدالة، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الخليج بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة بدأهما للخليج إيفو رودريغز في الدقيقة الـ38 من شوط المباراة الأول قبل أن يسجل محترف العدالة أورو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ90+5.
وبتلك النتيجة يتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لدور الـ16 من المسابقة.