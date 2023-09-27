كأس خادم الحرمين الشريفين: الخليج يُقصي العدالة ويطير لدور الـ16

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه العدالة، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.