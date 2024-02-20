رئيس "سانتوس" البرازيلي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل "نيمار" مع الهلال

وعلّق "تيكسيرا"، خلال مقابلة مع صحيفة "GloboSport"، قائلًا: الأمر لا يعتمد علينا، بالفعل "سانتوس" يراقب عن كثب وضع "نيمار"، ولديه عقد مع الهلال حتى يونيو 2025، ولا أعرف ما إذا كان سيمد العقد مع الهلال أم لا".