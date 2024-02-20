رئيس "سانتوس" البرازيلي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل "نيمار" مع الهلال

تحدث رئيس نادي سانتوس البرازيلي مارسيلو تيكسيرا، عن مستقبل مواطنه "نيمار" مع نادي الهلال السعودي، واحتمالية انتقاله للعب بصفوف الفريق البرازيلي.
وعلّق "تيكسيرا"، خلال مقابلة مع صحيفة "GloboSport"، قائلًا: الأمر لا يعتمد علينا، بالفعل "سانتوس" يراقب عن كثب وضع "نيمار"، ولديه عقد مع الهلال حتى يونيو 2025، ولا أعرف ما إذا كان سيمد العقد مع الهلال أم لا".
وأضاف رئيس "سانتوس": "خلال المحادثة التي أجريتها مع "نيمار"، فهمت أنه من الممكن أن يقوم بالتجديد للنادي السعودي، ونحن نتابع وضعه ونفاوضه لمعرفة متى سيكون حرًا".
وتابع مارسيلو تيكسيرا، قائلًا: "إذا حدث ذلك الأمر وقرر "نيمار" الموافقة، سنقوم بتصميم مشروع حول عودته، فالأمر لا يعتمد على سانتوس فقط، بل أيضًا على إرادة اللاعب".