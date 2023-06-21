بطل دوري روشن يعلن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد

أعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين عن برنامج تحضيرات الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي 2023-2024.
وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" أن معسكر الفريق خلال الصيف الجاري، جاء تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، سيكون في المملكة وبالتحديد في مدينة الطائف.
وحددت إدارة النادي الخامس من يوليو المقبل موعدًا لبداية إجراء الفحوص الطبية للاعبين المنخرطين في صفوف الفريق الموسم المقبل، على أن يكون العاشر من الشهر ذاته موعدًا لانطلاق المعسكر الداخلي في مدينة الطائف والذي سيمتد حتى 26 يوليو.
وسيخوض الفريق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 لكرة القدم، ابتداءً من 27 يوليو، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب كلٍ من الترجي التونسي، الشرطة العراقي، والفائز من مواجهة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي.