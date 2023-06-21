بطل دوري روشن يعلن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد

وحددت إدارة النادي الخامس من يوليو المقبل موعدًا لبداية إجراء الفحوص الطبية للاعبين المنخرطين في صفوف الفريق الموسم المقبل، على أن يكون العاشر من الشهر ذاته موعدًا لانطلاق المعسكر الداخلي في مدينة الطائف والذي سيمتد حتى 26 يوليو.