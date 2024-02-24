في انطلاق بطولة السيدات للكرة الطائرة.. الأهلي والزلفي يتفوقان على النصر والاتحاد

وكانت المرحلة الأولى قد اختُتمت في محافظة جدة، وتأهل من خلالها للأدوار النهائية أربعة فرق، هي (النصر والاتحاد من المجموعة الأولى، ومن المجموعة الثانية الأهلي والزلفي). ونجح الأهلي في كسب لقائه الأول على حساب النصر بثلاثة أشواط نظيفة، فيما قلب الزلفي خسارته إلى فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين.