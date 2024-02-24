في انطلاق بطولة السيدات للكرة الطائرة.. الأهلي والزلفي يتفوقان على النصر والاتحاد

انطلقت اليوم السبت بطولة السيدات للكرة الطائرة (المرحلة الثانية)، التي يستضيفها نادي النصر بالعاصمة الرياض، بمشاركة ستة فرق.
وكانت المرحلة الأولى قد اختُتمت في محافظة جدة، وتأهل من خلالها للأدوار النهائية أربعة فرق، هي (النصر والاتحاد من المجموعة الأولى، ومن المجموعة الثانية الأهلي والزلفي). ونجح الأهلي في كسب لقائه الأول على حساب النصر بثلاثة أشواط نظيفة، فيما قلب الزلفي خسارته إلى فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وتُقام غدًا الأحد ثلاث مباريات على صالة نادي النصر، يلعب فيها قيد والقادسية الـ1 ظهرًا، ويلعب النصر مع الزلفي الـ2.30 ظهرًا، وتختتم المباريات بمواجهة الاتحاد والأهلي الـ4 مساء.