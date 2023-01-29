الخميس المقبل.. انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وتأتي النسخة الخامسة من البطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية، حيث يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، ويشارك فيها مجموعة من أكبر نجوم الجولف في العالم؛ ومنهم حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية الأمريكي هارولد فارنر، والأسترالي المصنف الثالث دوليًا والحائز لجائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA كاميرون سميث، وحامل لقب بطولة السعودية الدولية في نسختين سابقتين الأمريكي داستن جونسون، إضافة إلى العديد من لاعبي الجولة الآسيوية والمواهب في عالم الجولف.