ماذا قالت الصحف العالمية عن قمة السعودية وأستراليا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

سلطت العديد من المواقع والصحف العالمية الضوء على مباراة منتخبَي السعودية وأستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتعادل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي "هيرفي رينارد"، مساء اليوم الخميس، أمام منتخب أستراليا سلبيًّا، فى المباراة التى جمعتهما على ملبورن.
وقالت صحيفة "الجارديان": "السعودية وأستراليا يهدران فرصة الفوز، بعد تعادلهما السلبى؛ مما زاد التوتر بالمجموعة فى تصفيات كأس العالم".
وأضافت الصحيفة: "مباراة بدون أهداف في تصفيات كأس العالم؛ مباراة لا يمكن القول فيها إن أيًّا من الجانبين لعب بأفضل ما لديه، ولكن في نفس الوقت سيشعر كلٌّ منهما بالندم لأنه لم يحصل على النقاط الثلاثة".
وعلقت شبكة "bein sport" الرياضية: "تعادلت أستراليا والسعودية بدون أهداف في مباراة تصفيات كأس العالم، اليوم الخميس، على ملعب ملبورن، الضيوف يُحومون من هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد عودة رينارد".
فيما علقت صحيفة "footmercato": "السعودية تتعادل مع أستراليا، بعد عودة "هيرفي رينارد"، وفي أول مباراة له منذ عودته إلى الخليج لم يتمكن "رينارد" إلا من الاكتفاء بالتعادل أمام أستراليا يوم الخميس "0-0"".
وتابعت: "نتيجة لا تناسب الصقور، صاحب المركز الثالث في مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لديهم الآن 5 مباريات متبقية لمحاولة الصعود إلى المركز الثاني، والتأهل مباشرة للمرحلة النهائية من كأس العالم".