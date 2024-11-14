ماذا قالت الصحف العالمية عن قمة السعودية وأستراليا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

وأضافت الصحيفة: "مباراة بدون أهداف في تصفيات كأس العالم؛ مباراة لا يمكن القول فيها إن أيًّا من الجانبين لعب بأفضل ما لديه، ولكن في نفس الوقت سيشعر كلٌّ منهما بالندم لأنه لم يحصل على النقاط الثلاثة".