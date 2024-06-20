مربع الكبار في دوري البلياردو ينطلق السبت المقبل في الرياض

وستقام المواجهات على مركز تدريب الاتحاد بمدينة الرياض، حيث تجمع المواجهة الأولى الأهلي و نظيره الهلال والفائز منهما يلاقي الفتح في دور الأربعة بينما ستكون المواجهة الثانية بين القادسية وقفار ويلعب الفائز منهما مع الاتحاد في دور الأربعة.