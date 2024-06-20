مربع الكبار في دوري البلياردو ينطلق السبت المقبل في الرياض

تنطلق السبت المقبل المباريات النهائية لمربع الكبار لأندية دوري الممتاز للبلياردو الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
وستقام المواجهات على مركز تدريب الاتحاد بمدينة الرياض، حيث تجمع المواجهة الأولى الأهلي و نظيره الهلال والفائز منهما يلاقي الفتح في دور الأربعة بينما ستكون المواجهة الثانية بين القادسية وقفار ويلعب الفائز منهما مع الاتحاد في دور الأربعة.
وسيقام لقاء بين الاتفاق والشباب يضمن الفائز فيه البقاء في الدوري الممتاز والخاسر يهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
من جهة ثانية تنطلق غداً الجمعة على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمدينة الرياض التصفيات النهائية لأندية الدرجة الأولى في دوري البلياردو الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
وتشارك 4 أندية في التصفيات النهائية بعد تأهلها في دوري المجموعات وهي أندية " النصر وأبها والوطني والصفا".
وسيتحدد خلال التصفيات بطل الدوري ووصيفه وصاحبا المركزين الثالث والرابع وسيصعد البطل ووصيفه إلى الدوري الممتاز.