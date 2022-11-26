كأس العالم قطر 2022.. بقذيفة "ميسي" وتسديدة "فرنانديز".. الأرجنتين تُنعش آمالها عبر بوابة المكسيك

أعاد النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" ورفاقه منتخب بلاده لواجهة المنافسة من جديد؛ وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن كسبت الأرجنتين نظيرها المكسيك 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على أرض ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.