كأس العالم قطر 2022.. بقذيفة "ميسي" وتسديدة "فرنانديز".. الأرجنتين تُنعش آمالها عبر بوابة المكسيك

أعاد النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" ورفاقه منتخب بلاده لواجهة المنافسة من جديد؛ وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن كسبت الأرجنتين نظيرها المكسيك 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على أرض ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات نجمَي الأرجنتين "ميسي" و"دي ماريا"، التي اصطدمت بدفاع مكسيكي قوي، ومن خلفهم الحارس المميز "أوتشوا".
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ64، حضر النجم "ميسي" بهدف الأرجنتين الأول بعد تمريرة وصلته من "دي ماريا"، أرسلها الأول أرضية زاحفة على يسار حارس المكسيك هدفًا أول لـ"التانغو".
وأضاف "فرنانديز" الهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة الـ87 من تسديدة رائعة من رأس الصندوق المكسيكي.
وبتلك النتيجة بقيت بولندا في الصدارة بـ4 نقاط، والأرجنتين ثانيًا بـ3 نقاط، والسعودية ثالثًا بـ3 نقاط، والمكسيك رابعًا بنقطة واحدة.