تحتضنه الرياض.. منتدى العالم القادم يرسم مستقبل الرياضات والألعاب الإلكترونية

وسينطلق المنتدى الذي يُقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022، بجلسة بعنوان "مستقبل السعودية" بمشاركة رفيعة المستوى من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ومحافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، والعضو المنتدب لمشروع القدية عبد الله الداود، و براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.