لاعبا الهلال والاتحاد ضمن المرشحين.. الاتحاد السعودي يستضيف النسخة الـ29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

وأضاف أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي سبق أن نال جائزة المساهمة المتميزة في النسخة الماضية من الحفل الذي أقيم في سيئول.