لاعبا الهلال والاتحاد ضمن المرشحين.. الاتحاد السعودي يستضيف النسخة الـ29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025، والذي سيقام في العاصمة الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل، لينضم إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة.
ويقام الحفل للمرة الأولى في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات، حيث سيتم تكريم 20 فائزًا في فئات مختلفة تشمل أفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين، حيث ترشح الاتحاد السعودي لجائزة أفضل اتحاد آسيوي إلى جانب اتحادي إيران واليابان، كما شملت القائمة النهائية جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين. وعلى صعيد اللاعبين، ضمت الترشيحات قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وحارس مرمى الاتحاد حامد يوسف لجائزة أفضل لاعب شاب.
وسيسبق حفل الجوائز مؤتمر "حلم آسيا" بنسخته الأولى يوم 15 أكتوبر، لعرض مبادرات الاتحادات الآسيوية في دعم المجتمعات وتعزيز القيم الرياضية، إضافة إلى اجتماعات الاتحاد الآسيوي المقررة من 17 إلى 19 أكتوبر لمناقشة استراتيجيات تطوير كرة القدم.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن فخره باستضافة هذا الحدث، مؤكدًا أن ترشح الاتحاد السعودي ولاعبيه يعكس حجم الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأضاف أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي سبق أن نال جائزة المساهمة المتميزة في النسخة الماضية من الحفل الذي أقيم في سيئول.