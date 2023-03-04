في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.. "مانشستر سيتي" يزيد من متاعب "نيوكاسل"

واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر أرسنال، بتحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد في إطار الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الممتاز.
منح النجم الإنجليزي فودين سيتي التقدم لأصحاب الضيافة، بعد مرور 15 دقيقة على صافرة البداية، وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في (67).
بهذه النتيجة زاد مانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين مؤقتاً عن أرسنال من متاعب نيوكاسل الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات، وتلقى خسارته الثالثة توالياً بجميع المسابقات، ليتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس وبفارق أربع نقاط عن توتنهام الرابع، ونقطتين فقط عن ليفربول السادس.