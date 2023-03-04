في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.. "مانشستر سيتي" يزيد من متاعب "نيوكاسل"

بهذه النتيجة زاد مانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين مؤقتاً عن أرسنال من متاعب نيوكاسل الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات، وتلقى خسارته الثالثة توالياً بجميع المسابقات، ليتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس وبفارق أربع نقاط عن توتنهام الرابع، ونقطتين فقط عن ليفربول السادس.