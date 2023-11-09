الأهلي والاتحاد والابتسام والهلال.. في قمة الجولة السابعة من ممتاز الطائرة

ستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة لمتابعة قمة الجولة التي ستجمع الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة، "3.30" مساء، يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكمًا أول، ومنصور القحطاني حكمًا ثانيًا، وعبدالله أمين مسجلًا.