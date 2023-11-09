الأهلي والاتحاد والابتسام والهلال.. في قمة الجولة السابعة من ممتاز الطائرة

تنطلق، غدًا الجمعة، مبارياتُ الجولة السابعة في مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة ثلاث مواجهات، ولا يزال الأهلي يتصدّر الترتيب بالعلامة الكاملة "18"، ثم الهلال في المركز الثاني "17" نقطة، ثم الابتسام "15" نقطة، والاتحاد "14" نقطة.
يذكر أن أندية الأهلي والهلال والابتسام لم تتعرّض للهزيمة خلال الـ"6" الجولات الماضية.
يلتقي الصفا والفيصلي على صالة نادي الترجي "3.30" مساء، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكمًا أول، وعبدالله الوردي حكمًا ثانيًا، ومسفر الرشدة مسجلًا.
ويلعب الهداية مع النصر على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، "3.30" مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وخالد الحديثي حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.
ويستضيف ضمك الخليج على صالة نادي ضمك "3.30" مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، وأحمد القرني حكمًا ثانيًا، ومحمد ملهي مسجلًا.
وتستكمل مباريات بعد غد السبت الجولة بإقامة ثلاث مباريات.
ستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة لمتابعة قمة الجولة التي ستجمع الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة، "3.30" مساء، يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكمًا أول، ومنصور القحطاني حكمًا ثانيًا، وعبدالله أمين مسجلًا.
ويلتقي الوحدة وأبها على صالة نادي الوحدة "3.30" مساء، يقود اللقاء محمد الهزيم حكمًا أول، ومحمد الثنيان حكمًا ثانيًا، وثامر المنصوري مسجلًا.
وتختتم مباريات الجولة بمواجهة مثيرة تجمع الابتسام والهلال على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، "3.30" مساء، يقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وسامي أمين حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.