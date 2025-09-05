كأس السوبر السعودي للسيدات: الأهلي يضرب موعدًا مع النصر في النهائي

تأهل فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات إلى نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي، بعد فوزه الكبير على فريق العُلا بنتيجة 0-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.