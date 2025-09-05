كأس السوبر السعودي للسيدات: الأهلي يضرب موعدًا مع النصر في النهائي

تأهل فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات إلى نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي، بعد فوزه الكبير على فريق العُلا بنتيجة 0-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.
وجاءت أهداف الأهلي عبر فدوى خالد في الدقيقة الثالثة، ثم أضافت الكونغولية كاباكابا نعومي الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن تسجّل المغربية ابتسام جرايدي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 45+3 و81، مؤكدة تفوق فريقها.
وبهذا الانتصار، يواجه الأهلي نظيره النصر في المباراة النهائية، والتي تأهل إليها الأخير عقب فوزه أمس الخميس على القادسية بثلاثية نظيفة.
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.