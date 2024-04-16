الفرنسي "برايس سامبا" حارس مرمى نادي لانس يدخل دائرة اهتمام الدوري السعودي

يلعب برايس سامبا، البالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف لانس منذ يوليو 2022، قادمًا من نوتينغهام فورست، وتبلغ القيمة السوقية للحارس الفرنسي نحو 15 مليون يورو.