الفرنسي "برايس سامبا" حارس مرمى نادي لانس يدخل دائرة اهتمام الدوري السعودي

دخل الفرنسي برايس سامبا، حارس مرمى نادي لانس الفرنسي، دائرة اهتمام الأندية السعودية لضمّه خلال الموسم القادم.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "le10sport": فإن الحارس الفرنسي يقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة بعد رغبة مسؤولي لانس في التعاقد مع الإيفواري "هيرفي كوفي" حارس مرمى رويال شارلروا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سامبا قد يعود إلى إنجلترا بنهاية الموسم، أو الانضمام للدوري السعودي، كما فعل من قبله لاعب لانس السابق "سيكو فوفانا".
يلعب برايس سامبا، البالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف لانس منذ يوليو 2022، قادمًا من نوتينغهام فورست، وتبلغ القيمة السوقية للحارس الفرنسي نحو 15 مليون يورو.