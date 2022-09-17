منتخب البراعم يتغلب على نادي بوردور التركي وديًّا

تغلَّب منتخب البراعم (مواليد 2009) على فريق درجة البراعم بنادي بوردور التركي بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب محمد السعيد في الدقيقة الـ65.
ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكوَّنة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، أحمد المولد، مبارك المسرحي، علي الهزيمي، تركي السعيد، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، خليل شراحيلي، سيف أحمد، علي الشنقيطي.
يُذكر أن أخضر البراعم تعادل في أولى مبارياته التجريبية التي جمعته بفريق براعم نادي ألانيا سبور التركي بنتيجة 1-1، في حين تغلب في مباراته الثانية التي جمعته بفريق براعم سبارتا التركي بنتيجة 2-0.