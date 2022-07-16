بايرن ميونخ وبرشلونة يتوصلان لاتفاق بشأن انتقال ليفاندوفسكي

من جانبه أعلن برشلونة توصُّله لاتفاق مبدئي على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن اكتمال الصفقة سيعتمد على اجتياز النجم البولندي الفحص الطبي، وتوقيع العقود.