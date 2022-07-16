بايرن ميونخ وبرشلونة يتوصلان لاتفاق بشأن انتقال ليفاندوفسكي

أعلن ناديا بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني توصلهما إلى اتفاق بشأن انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف الفريق الإسباني.
وقال هيربرت هاينر، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، عن روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر تويتر: "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة".
وتابع: "روبرت لاعب رائع، وفاز بكل شيء معنا؛ نحن ممتنون له بشكل لا يصدق".
كما أكد ليفاندوفسكي سعادته بالفترة التي قضاها مع بايرن ميونيخ.
من جانبه أعلن برشلونة توصُّله لاتفاق مبدئي على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن اكتمال الصفقة سيعتمد على اجتياز النجم البولندي الفحص الطبي، وتوقيع العقود.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام في الساعات الماضية انتقال ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين مكافآت.