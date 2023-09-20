رقم قياسي تاريخي.. الصحف الإيرانية تتغني بفوز النصر والمباراة الـ 1000 دون هزيمة لرونالدو

وقالت صحيفة "iranpress": "حقق نجم النصر كريستيانو رونالدو إنجازاً كبيراً في فوز فريقه (2 / 0)على بيرسيبوليس في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا، ومع فوز فريقه كان بمكانة المباراة رقم 1000 التي لم يهزم فيها رونالدو مع النادي والمنتخب، ليصبح أول لاعب في تاريخ الرياضة يفعل ذلك.