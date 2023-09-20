رقم قياسي تاريخي.. الصحف الإيرانية تتغني بفوز النصر والمباراة الـ 1000 دون هزيمة لرونالدو

تفاعلت صحف ومواقع عالمية مع فوز النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا.
ونجح النصر أمس الثلاثاء في تحقيق فوز مهم على بيرسبوليس بنتيجة (2 / 0)، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة الآسيوية، بينما يبقى الفريق الإيراني بلا أي نقاط.
وقالت صحيفة "Tasnim" الإيرانية: "بيرسيبوليس يعاني خسارة على أرضه أمام النصر في دوري أبطال آسيا، فاز فريق النصر على الفريق الإيراني بنتيجة (2 / 0)؛ ليتعرّض لضربة مبكرة في البطولة.
صحيفة "فارزيشي" الإيرانية كتبت عنوان: "نادي النصر لكرة القدم والإنسانية"، وقالت صحيفة "daily mail": "حقق رونالدو رقماً قياسياً في 1000 مباراة في مسيرته دون هزيمة، حيث حقق النصر الفوز (2 / 0) على بيرسيبوليس في مباراة دوري أبطال آسيا، وحصد رونالدو وسامًا رائعًا جديدا فى إيران.
وأضافت الصحيفة: "على الرغم من عدم تسجيل النجم البرتغالي هدفاً في المباراة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تمكن من تحطيم رقم قياسي مثير للإعجاب مرة أخرى".
وعلّق موقع "france24": "بأن رونالدو يقود النصر لفوز تاريخي في كأس آسيا بإيران، حيث استمتع كريستيانو رونالدو بأول ظهور له في دوري أبطال آسيا، وساعد النصر على الفوز (2 / 0) على بيرسيبوليس الذي لعب بعشرة لاعبين.
وقالت صحيفة "iranpress": "حقق نجم النصر كريستيانو رونالدو إنجازاً كبيراً في فوز فريقه (2 / 0)على بيرسيبوليس في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا، ومع فوز فريقه كان بمكانة المباراة رقم 1000 التي لم يهزم فيها رونالدو مع النادي والمنتخب، ليصبح أول لاعب في تاريخ الرياضة يفعل ذلك.