تحضيرًا لمواجهة العراق في خليجي 25.. الأخضر يعاود تدريباته

وقسّم المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في ملعب بمقر إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على الإنهاء من خلال التسديد والكرات العرضية، أعقبه مناورة مصغّرة.