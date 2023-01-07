تحضيرًا لمواجهة العراق في خليجي 25.. الأخضر يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي، اليوم السبت، تدريباته في البصرة، بعد مباراته أمام منتخب اليمن أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي 25، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-0.
وقسّم المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في ملعب بمقر إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على الإنهاء من خلال التسديد والكرات العرضية، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" غدًا الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق بعد غدٍ الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج.