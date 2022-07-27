طاقم تحكيم سعودي يقود إحدى مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز

يُشار إلى أن مباراة الفريقين ستُقام على ملعب المنستير، حيث يملك فريق الأخضر حاليًا ست نقاط، وله مباراة مهمة جدًا وصعبة في الوقت نفسه أمام فريق الأهلي بنغازي الذي انتعشت آماله، بعد فوزه على الأولمبي في الجولة الرابعة ورصيده من النقاط أربع نقاط، وفي حالة فوزه سيكون من ضمن الأربعة الكبار.