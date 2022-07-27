طاقم تحكيم سعودي يقود إحدى مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة أهلي بنغازي مع نادي الأخضر والنصر ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية من الدوري الليبي الممتاز، للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، والتي تُقام منافساتها على الأراضي التونسية.
وتم تكليف الحكم ماجد الشمراني لقيادة المباراة المقررة مساء اليوم حكماً للساحة، على أن يعاونه مواطناه بدر الشمراني مساعد أول، وفهد العمري مساعد ثانٍ، على أن يتولى الحكم عبدالله الشهري مهام الحكم الرابع.
يُشار إلى أن مباراة الفريقين ستُقام على ملعب المنستير، حيث يملك فريق الأخضر حاليًا ست نقاط، وله مباراة مهمة جدًا وصعبة في الوقت نفسه أمام فريق الأهلي بنغازي الذي انتعشت آماله، بعد فوزه على الأولمبي في الجولة الرابعة ورصيده من النقاط أربع نقاط، وفي حالة فوزه سيكون من ضمن الأربعة الكبار.
وتُشارك في المرحلة الحاسمة من الدوري الليبي الممتاز، أندية النصر والأخضر والأهلي بنغازي والأولمبي والاتحاد وأهلي طرابلس، وهذه الأندية تأهلت بعد أن احتلت المراكز الأولى في المجموعتين خلال الدور الأول.
ويُقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية، خارج الديار في تونس، على أربعة ملاعب هي ملعب رادس، ملعب صفاقس، ملعب سوسة وملعب المنستير، وستشمل كل جولة إقامة 3 مباريات في مواعيد مختلفة.