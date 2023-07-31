بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023: الشباب يقترب من الدور ربع النهائي بعد تخطي الزمالك

اقترب فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم من التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك المصري بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.

ويدين الشباب بالفضل إلى النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، صاحب هدف الانتصار الوحيد، الذي سجله من علامة الجزاء للركلة التي احتسبها الحكم الليبي عبدالواحد حريويدة إثر لمس الكرة يد مدافع الزمالك محمود عبدالغني قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني لم تفلح محاولات الفريقين لزيارة الشباك، بالرغم من سعي الشباب لتعزيز تقدمه، والزمالك لإدراك التعادل؛ لتبقى النتيجة كما هي في الشوط الأول، وليكسب الشباب أول ثلاث نقاط له في البطولة ملحقًا بالزمالك خسارته الأولى في البطولة أيضًا.

وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتًا، بينما توقف رصيد الزمالك المصري عند 3 نقاط في المركز الثاني.