بمشاركة 27 لاعبة.. أخضر السيدات يقيم معسكراً إعدادياً في النمسا

واستدعت المدير الفني للأخضر، الألمانية مونيكا ستاب 27 لاعبة وهن: لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أثير خالد، بيان صدقه، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تاله الغامدي، حصه السعدالله، رغد مخيزن، فرح جفري، ليان جوهري، مريم التميمي، نورة البراهيم، رغد حلمي، سارة حمد، صبا توفيق، مباركة الصيعري، البندري مبارك، تقية رشوان، الجوهرة السياري، تهاني الزهراني، جوري طارق، مشاعل الحربي، أسرار الشيباني وداليا أبو لبن.