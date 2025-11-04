بعد إكتساح الغرافة .. "كنو": الهلال لا يعرف الأعذار.. و"أكتشيشيك": الفوز صار عادة الزعيم!

عبّر نجما الهلال، محمد كنو والمحترف التركي يوسف أكتشيشيك، عن سعادتهما الكبيرة بعد فوز الزعيم على الغرافة القطري واعتلائه صدارة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026.
وقال محمد كنو عقب المباراة: الأمة الهلالية تستحق هذا الفوز والصدارة، والانتصار سيخدمنا كثيرًا في المباريات القادمة، فالفوز يصنع آخر.
وأضاف: رغم النقص بعد إصابة الزميل لاجامي، إلا أننا حافظنا على النتيجة ، صحيح أن سافيتش ونونيز لاعبان مؤثران، لكن الهلال لا يعتمد على لاعب بعينه، وهذا ما أثبتناه اليوم.
من جانبه، أكد يوسف أكتشيشيك أن الفوز بات عادة لدى الفريق، قائلاً: كل ثلاثة أيام نلعب مباراة صعبة، لكن الأهم هو الفوز والتركيز، ومن ثمّ المحافظة على الاستمرارية في الانتصارات.