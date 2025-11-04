بعد إكتساح الغرافة .. "كنو": الهلال لا يعرف الأعذار.. و"أكتشيشيك": الفوز صار عادة الزعيم!

من جانبه، أكد يوسف أكتشيشيك أن الفوز بات عادة لدى الفريق، قائلاً: كل ثلاثة أيام نلعب مباراة صعبة، لكن الأهم هو الفوز والتركيز، ومن ثمّ المحافظة على الاستمرارية في الانتصارات.