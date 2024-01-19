بطولة آسيا 2023: إندونيسيا تُشعل المنافسة على بطاقة الترشح الثانية عن المجموعة الرابعة

نجح منتخب إندونيسيا في تحقيق الفوز على فيتنام بنتيجة 1-0 اليوم الجمعة على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا AFC قطر 2023.
وسجل أسناوي مانغكوالام هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الإندونيسي في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.
وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع البديل لي فام لونغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الجمعة أيضًا فوز العراق على اليابان 2-1 على ملعب المدينة التعليمية في الريان.
وانفرد العراق بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من اليابان وإندونيسيا، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.
وضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة، والتأهل إلى دور الـ16؛ لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا.
وتقام الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، ويلعب فيها العراق مع فيتنام على ملعب جاسم بن حمد، واليابان مع إندونيسيا على ملعب الثمامة.