بطولة آسيا 2023: إندونيسيا تُشعل المنافسة على بطاقة الترشح الثانية عن المجموعة الرابعة

نجح منتخب إندونيسيا في تحقيق الفوز على فيتنام بنتيجة 1-0 اليوم الجمعة على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا AFC قطر 2023.