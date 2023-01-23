تبوك تحتضن انطلاق المرحلة الأولى من منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة

افتتح قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني اليوم، نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المرحلة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.
ورفع قائد المنطقة الشمالية الغربية عَلَم الدورة؛ إيذانًا بانطلاقها، متمنيًا من الجميع التحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف، فيما رحب مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات البرية العقيد الركن سعد بن جميل الرشيدي في كلمة القوات البرية المستضيفة للدورة، بمنسوبي القوات المشاركة.
ونوّه بما تحظى به الرياضة في القوات المسلحة من دعم ومساندة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع؛ لما للرياضة من أهمية في رفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لمنسوبي القوات المسلحة.
من جهته، أكد مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري، أهمية هذه الدورة؛ لكونها تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة، ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي.
وأشار إلى أن الدورات السابقة حققت نتائج إيجابية ومثمرة على مستوى الرياضة العسكرية في القطاعات كافة.
وأوضح أن الدورة ستقام على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) وستقام منافساتها في قاعدة الملك فيصل الجوية، والمرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران)، والمرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة القدم (صالات)، واختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.