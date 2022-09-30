أخضر الشاطئية الـ35 عالمياً والخامس آسيوياً وعربياً

ويمثل هذا الرقم قفزة هي الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية حيث كان حل في المركز 114 عام 2019، والمركز 98 عام 2020 والمركز 95 عام 2021، والمركز 50 في التصنيف ما قبل الأخير.