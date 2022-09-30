أخضر الشاطئية الـ35 عالمياً والخامس آسيوياً وعربياً

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية قفزة كبيرة في التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية Beach Soccer هي الأعلى في تاريخه، بوصوله إلى المركز رقم 35 عالمياً، متفوقاً على منتخبات سبقته باللعبة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية (Beach Soccer)، نشر التصنيف الشهر الحالي (سبتمبر)، لكافة منتخبات كرة القدم الشاطئية، الذي يتصدره المنتخب الروسي، ويليه البرتغالي ثم البرازيلي، واحتل (الأخضر) المركز الـ35 عالمياً، والمركز الخامس آسيوياً ومثله عربياً.
ويمثل هذا الرقم قفزة هي الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية حيث كان حل في المركز 114 عام 2019، والمركز 98 عام 2020 والمركز 95 عام 2021، والمركز 50 في التصنيف ما قبل الأخير.
وجاءت قفزة "أخضر" الشاطئية في التصنيف العالمي بعد نتائجه الإيجابية في بطولة المغرب الدولية الذي حل فيها ثالثاً وكأس اتحاد غرب آسيا حيث حل خامساً في الترتيب العام للبطولة التي أقيمت في المملكة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى خوضه للعديد من المباريات الدولية الودية.
وكانت كرة القدم الشاطئية السعودية عادت للمشاركة مجدداً عام 2019 بعد توقف استمر لحوالي 5 سنوات، حيث كانت العودة عبر بطولة نيوم الدولية بعد آخر مشاركة كانت في بطولة العرب التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ عام 2014.
وعلى نفس الصعيد؛ دخل الثنائي مبارك الدوسري وماجد شمهاني قائمة أفضل 100 لاعب عالمي في كرة القدم الشاطئية.
كما حصل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكويك على المركز السابع لأفضل 20 مدرباً في العالم.