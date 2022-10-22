الفارس العالمي السعودي "الراجحي" لـ"سبق": سعيد بتسليم شعلة دورة الألعاب السعودية لوزير الرياضة

وقال "الراجحي" لـ"سبق": "سعادتي لا توصف وأنا أحمل شعلة دورة الألعاب السعودية، أكبر حدث رياضي وطني، سيقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2022. والحقيقة إن الرياضة السعودية تعيش أجمل مراحلها في ظل الدعم اللامحدود من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الملهم وقائد الرؤية العظيمة) -حفظهما الله-؛ فالإنجازات تتحقق يومًا بعد آخر في المجال الرياضي. والشكر موصول لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لدعمه الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص بقيادة الأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وإن شاء الله تتواصل الإنجازات على مختلف الأصعدة محليًّا وخارجيًّا".