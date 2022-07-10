القاضي يتفقد المركز الكشفي لخدمة الحجيج في مشعر منى

تفقد نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الأحد، المركز الكشفي لخدمة الحجيج لعام 1443هـ، في مشعر منى بمكة المكرمة.
واطلع القاضي خلال الزيارة على أقسام المركز، وعمل اللجان والبرامج والأنشطة المصاحبة، كما استمع إلى شرح من القادة الكشفيين لمراحل عمل المركز، التي تشمل مرحلة المسح والإرشاد.
يُشار إلى أن المركز الكشفي يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن بمشعر منى خلال أيام التشريق، في أكبر موسم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويُشار إلى أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899,353 حاجًا وحاجة، منهم 779,919 حاجًا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119,434 حاجًا من مواطنين ومقيمين، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء.