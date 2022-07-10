القاضي يتفقد المركز الكشفي لخدمة الحجيج في مشعر منى

ويُشار إلى أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899,353 حاجًا وحاجة، منهم 779,919 حاجًا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119,434 حاجًا من مواطنين ومقيمين، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء.