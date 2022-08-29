غداً الثلاثاء.. 4 مباريات في ختام دور المجموعات لكأس العرب للناشئين 2022

تختتم، غداً الثلاثاء، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب المغرب مع منتخب جزر القمر على ملعب السيق، بينما يلعب منتخب موريتانيا مع نظيره المنتخب العراقي على ملعب مستغانم، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
ويتربع منتخب العراق على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، يليه منتخبا جزر القمر والمغرب برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السوري على ملعب السيق، بينما يلعب منتخب لبنان مع منتخب السعودية على ملعب مستغانم، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي بـ3 نقاط، ثم منتخب سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.
ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي على راحة يوم الأربعاء، بينما تقام منافسات دور الثمانية على مدار يومي الخميس والجمعة.