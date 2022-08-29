غداً الثلاثاء.. 4 مباريات في ختام دور المجموعات لكأس العرب للناشئين 2022

تختتم، غداً الثلاثاء، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.