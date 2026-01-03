الحكم الدولي السعودي "الدوسري" إلى الدرجة الأولى من الاتحاد العالمي للتايكوندو

وجاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن إدارة الرياضة والفعاليات (Sport & Event Management Department) في الاتحاد العالمي للتايكوندو، وقّعه كيسام كيم، مدير الإدارة، حيث هنأ الدوسري بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءته التحكيمية والتزامه المستمر بتطوير رياضة التايكوندو على المستوى الدولي.