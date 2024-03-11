مدرب الاتحاد "جاياردو": من الصعب تواجد "بنزيما" في المباراة.. و"الغامدي" يؤكد: سنقاتل من أجل التأهل

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد "جاياردو " إن كل شيء وارد في كرة القدم خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة مع توفر كل الإمكانيات.
جاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الهلال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا ، غداً الثلاثاء .
وقال جاياردو :" نعلم جيداً أهمية مباراة الغد وإمكانياتنا وحظوظنا التي تساعدنا على العودة حتى وإن كان موقف منافسنا أفضل من خلال نتيجة المباراة الأولى، سنواجه فريقًا جيدًا ومنافسًا قويًا، وفي المباراة الأولى كان ينقصنا التسجيل فقط على الرغم من ظروف النقص التي تعرضنا لها".
وأضاف :"أعطينا اللاعبين رسائل تحفيزية طيلة الأسبوع الماضي، ولا تزال الفرص والحظوظ قائمة لنا للتأهل، كل شيء وارد في كرة القدم خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة مع توفر كل الإمكانيات".
وقال مدرب الاتحاد عن مشاركة "بنزيما" في المباراة :"كريم بنزيما شعر ببعض الآلام خلال الأيام الماضية، وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة، ولكن من الصعب أن يكون متواجدًا غدًا.
من جانبه ، قال لاعب الاتحاد ، فيصل الغامدي :" لدينا الإيمان الكامل بإمكانياتنا، ونملك فرصة للتأهل وسنقاتل عليها، نحن كلاعبين جاهزون تمامًا للقاء الغد، وننتظر دعم الجماهير ومساندتهم لنا".