مدرب الاتحاد "جاياردو": من الصعب تواجد "بنزيما" في المباراة.. و"الغامدي" يؤكد: سنقاتل من أجل التأهل

وقال جاياردو :" نعلم جيداً أهمية مباراة الغد وإمكانياتنا وحظوظنا التي تساعدنا على العودة حتى وإن كان موقف منافسنا أفضل من خلال نتيجة المباراة الأولى، سنواجه فريقًا جيدًا ومنافسًا قويًا، وفي المباراة الأولى كان ينقصنا التسجيل فقط على الرغم من ظروف النقص التي تعرضنا لها".