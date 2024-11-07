إثارة منتظرة.. الهلال والنصر والأهلي في مواجهة الاتفاق والرياض والرائد

تستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين إذ تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ 5:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.
يدخل الهلال المواجهة وهو ثاني جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بينما يشارك الاتفاق باللقاء وهو بالمركز الـ11 برصيد 11 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
يشارك الأهلي بالمباراة وهو بالمركز التاسع برصيد 11 نقطة في حين يأتي الرائد بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة أيضًا.
تنطلق المواجهة بين النصر والرياض، غدًا في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
يدخل النصر اللقاء برصيد 19 نقطة، ويحتل المركز الرابع ، فى حين يأتي الرياض بالمركز السادس ويمتلك 14 نقطة.