"النصر" يتطلع لاستعادة الصدارة من بوابة "الخليج".. و"الهلال" يسعى لانتزاع المركز الثالث

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة خمس مباريات، نتائجها ستُغيِّر كثيرًا في خريطة جدول الترتيب.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
يدخل نادي الاتحاد المباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 21 نقطة، في حين يمتلك أبها 16 نقطة؛ ويقبع بالمركز السابع في جدول دوري روشن.
يلعب الطائي أمام الباطن في تمام الساعة الـ3.30 أيضًا بتوقيت مكة المكرمة. وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
يشارك الطائي بالمباراة ولديه 15 نقطة في المركز التاسع، بينما يقبع الباطن في المركز الـ16 (الأخير)؛ إذ يمتلك نقطة واحدة فقط.
ينطلق "ديربي القصيم" في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الرائد اللقاء وهو بالمركز الـ11، ويمتلك 12 نقطة، بينما التعاون لديه 20 نقطة في المركز الخامس.
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل النصر اللقاء وهو في وصافة جدول دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يمتلك الخليج 4 نقاط فقط؛ ويحتل المركز الـ15 (قبل الأخير).
تُختتم مواجهات الجولة بمباراة الهلال وضمك عند الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يشارك الهلال في اللقاء وهو يمتلك 21 نقطة بالمركز الرابع، في حين يقع ضمك في المركز السادس بـ17 نقطة.