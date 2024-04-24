 8 حكام وحكمات سعوديين يحصلون على الشارة الدولية"جود بخاري"  تحقق أول برونزية سعودية في البطولة الآسيوية للبلياردو

حققت لاعبة المنتخب السعودي للبلياردو جود بخاري الميدالية البرونزية في منافسات 9 كرات فتيات في البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 12 منتخبًا خلال الفترة من 21 إلى 25 إبريل الجاري.
وجاء تحقيق اللاعبة جود بخاري للميدالية بعد تأهلها من دوري المجموعات إلى الأدوار النهائية بعد أخذها وصافة ترتيب المجموعة A وتعثرت في نصف النهائي أمام اللاعبة شنغ جي من تايوان لتضيف أول ميدالية آسيوية للسيدات السعوديات والخليجيات والعربيات في البطولة الآسيوية في أول مشاركة سعودية آسيوية رسمية.
من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن تحقيق الميدالية البرونزية على مستوى القارة الآسيوية في أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات يعد إنجازًا كبيرًا، وخصوصًا أن لاعبات المنتخبات الآسيوية يعتبرن من أفضل اللاعبات في العالم بمنافسات البلياردو.
مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهد ومتابعة ودعم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي لاتحاد البلياردو والسنوكر وبقية الاتحادات واللجان الرياضية وفق خطط بعيدة المدى.
وتختتم غدًا الخميس منافسات البطولة الآسيوية للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا ويُقام نهائي البطولة عند الساعة الثالثة عصرًا فيما يُقام الحفل الختامي عند الساعة الخامسة عصرًا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وفي شأن آخر حصل 8 حكام وحكمات سعوديين على الشارة الدولية في ختام الدورة الدولية لحكام البلياردو والسنوكر التي أُقيمت على هامش البطولة الآسيوية للسيدات وهم "نبيل الشمردل ، صلاح الشمردل، سلمان العمري، منصور الرصيص، عادل الغامدي، البتول الحمزة، العنود أبو فالح ولارا الزنان".
وأبدى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نبيل الشمردل سعادته بذلك ومقدمًا الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانبهم بالدعم المعنوي وبالخصوص رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري الذي حرص على دعم الحكام وعمل الدورات المحلية والخارجية لهم من أجل تطوير وعمل قاعدة للحكام والحكمات.