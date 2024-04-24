 8 حكام وحكمات سعوديين يحصلون على الشارة الدولية"جود بخاري"  تحقق أول برونزية سعودية في البطولة الآسيوية للبلياردو

من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن تحقيق الميدالية البرونزية على مستوى القارة الآسيوية في أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات يعد إنجازًا كبيرًا، وخصوصًا أن لاعبات المنتخبات الآسيوية يعتبرن من أفضل اللاعبات في العالم بمنافسات البلياردو.