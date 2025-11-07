بـ"ريمونتادا".. الهلال يقلب الطاولة ويُطفئ النجمة برباعية

أحبط فريق الهلال الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه النجمة، وقلب الطاولة عليه بفوز مثير بنتيجة 4 – 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث بادر النجمة بالتسجيل عند الدقيقة الثالثة عن طريق لازارو بعد خطأ دفاعي قاتل من حسان تمبكتي وعدم تفاهم مع الحارس ياسين بونو.
وردّ الهلال سريعًا بهدف التعادل عند الدقيقة العاشرة بواسطة القائد سالم الدوسري بعد تمريرة متقنة من متعب الحربي داخل منطقة الجزاء.
وشهد الشوط الأول تألق حارس النجمة براغا الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة من مالكوم وليوناردو ونيفيز.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 58، خسر النجمة خدمات لاعبه لازارو بعد طرده بالبطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف على تمبكتي، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بنقصٍ عددي.
ورغم ذلك، تقدم النجمة مجددًا عند الدقيقة 60 بهدفٍ عكسي سجله لاعب الهلال نيفيز في مرماه.
وعند الدقيقة 71، أعاد تيو الهلال للمباراة بتسجيل هدف التعادل الثاني بعد تمريرة مميزة من سالم الدوسري.
وفي الدقيقة 78، تسبب ليوناردو في ركلة حرة مباشرة إثر إعاقته من قبل قائد النجمة جواد الياميق على حدود المنطقة، ليترجمها الهلال إلى هدف ثالث بعد تسديدة نيفيز ارتدت من الدفاع وسُجلت بالخطأ في المرمى عن طريق عبدالإله الشمري.
وحصل "الياميق" بعدها على البطاقة الحمراء لاعتراضه على قرار الحكم، ليُكمل النجمة المباراة بتسعة لاعبين.
وفي الدقيقة 90، اختتم سالم الدوسري مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لفريقه والثاني له شخصيًا، بعد فاصل مهاري رائع أكد به نجوميته في اللقاء.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي النجمة في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة.