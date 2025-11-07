بـ"ريمونتادا".. الهلال يقلب الطاولة ويُطفئ النجمة برباعية

أحبط فريق الهلال الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه النجمة، وقلب الطاولة عليه بفوز مثير بنتيجة 4 – 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز.