في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن.. الشباب يصالح جماهيره بنقاط الحزم

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات، حين كسب مستضيفه الحزم بنتيجة 3 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف".