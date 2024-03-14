في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن.. الشباب يصالح جماهيره بنقاط الحزم

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات، حين كسب مستضيفه الحزم بنتيجة 3 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف".
في الشوط الأول سعى الشباب للوصول إلى مرمى حارس الحزم "أيمن الدحمان" واستمر الضغط حتى "د34" حين سجل مدافع الحزم "برونو أفانا"هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.
وفي الشوط الثاني أضاف "الحبيب ديالو" الهدف الثاني لفريقه الشباب في "د53"، فيما أنهى "عبدالله رديف" آمال الحزم بهدف ثالث للشباب من خلال رأسية رائعة في "د90+6".
بتلك النتيجة بلغ النقطة 28 في المركز الـ 11، وبقي الحزم متذيلاً الترتيب بـ 15 نقطة فقط.