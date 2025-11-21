على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية.. تحدٍّ وإثارة في ثاني أيام جولات الرياض لقفز الحواجز

تواصلت منافسات جولات الرياض لقفز الحواجز في يومها الثاني بالرياض، على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية، وسط أجواء حافلة بالتحدي والإثارة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده اليوم الأول بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم.