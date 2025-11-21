على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية.. تحدٍّ وإثارة في ثاني أيام جولات الرياض لقفز الحواجز

تواصلت منافسات جولات الرياض لقفز الحواجز في يومها الثاني بالرياض، على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية، وسط أجواء حافلة بالتحدي والإثارة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده اليوم الأول بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم.
وتوّج نايف السديري، رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في شوط CSI3* فئة (Big)، الذي تألق فيه الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي محققًا المركزين الأول والثاني، فيما حلّ الفارس عمرو حمشو في المركز الثالث.
كما قام سلطان العاصمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، بتتويج أبطال شوط CSI3* فئة (Medium)، حيث أحرز الفارس علي الخرافي المركز الأول، وجاء الفارس رمزي الدهامي ثانيًا، فيما حلّ الفارس عبدالله الشربتلي ثالثًا.
وفي شوط الجائزة الكبرى CSI1* فئة (Medium)، حقق الفارس وليد الغامدي المركز الأول، وجاء الفارس فواز راشد في المركز الثاني، بينما حلّ الفارس عبدالله اليماني ثالثًا.
أما شوط CSICH لفئة الأطفال، والذي كشف عن مواهب واعدة في الفروسية، فشهد تفوق الفارس عبدالله اليوسف الذي نال المركز الأول، وحلّت الفارسة شاهة الوتيد ثانيًا، وجاء الفارس عبدالله السرحان في المركز الثالث.
وفي شوط CSI1* فئة (Small)، حصل الفارس معيوف الرميحي على المركز الأول، وجاء الفارس محمد آل هادي ثانيًا، فيما حلّ الفارس حسين داد الله ثالثًا.
وتُختتم منافسات الجولة الأولى من جولات الرياض غدًا السبت بإقامة ستة أشواط، من بينها شوط الجائزة الكبرى لفئة الثلاث نجوم CSI3*.